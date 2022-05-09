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زيلينسكي يكرم الكلب باترون مع فريق إزالة الألغام
زيلينسكي يكرم الكلب باترون مع فريق إزالة الألغام
9 مايو 2022 08:06

 نال كلب أوكراني شهير يدعى باترون وصاحبه وساما من الرئيس الأوكراني فلوديمير زيلينسكي تقديرا لخدماتهما المتفانية منذ الهجوم الروسي بعد أن استطاع الكلب الكشف عن متفجرات وألغام باستخدام حاسة الشم.

ويُنسب للكلب وهو من سلالة جاك راسيل صغيرة الحجم الفضل في اكتشاف أكثر من 200 عبوة ناسفة والحيلولة دون تفجيرها منذ بداية الحرب في 24 فبراير، وسرعان ما أصبح رمزا للوطنية الأوكرانية.

منح زيلينسكي الجائزة في مؤتمر صحفي في كييف مع رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو. وخلال تقديم الجائزة نبح الكلب وهز ذيله، مما أثار ضحك الجمهور.

وقال زيلينسكي في بيان بعد الحفل "اليوم، أود تكريم هؤلاء الأبطال الأوكرانيين الذين يقومون بالفعل بتطهير أرضنا من الألغام. ومع أبطالنا، خبير صغير رائع - باترون - الذي يساعد ليس فقط في إبطال مفعول المتفجرات، ولكن أيضا لتعليم أطفالنا قواعد السلامة اللازمة في المناطق التي يحتمل وجود ألغام بها".

وذهبت الجائزة أيضا إلى مالك باترون، وهو ضابط برتبة ميجر في خدمة الحماية المدنية.

المصدر: وكالات
فولوديمير زيلينسكي
أوكرانيا
الكلب
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