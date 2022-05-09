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السفارة السعودية في المغرب تصدر بياناً بشأن المواطن التائه
المواطن السعودي المفقود في المغرب
9 مايو 2022 07:21

نقلت وكالة الأنباء السعودية ( واس) توضيحاً لسفارة المملكة العربية السعودية لدى المملكة المغربية، أنه بالإشارةً لما يتم تناقله على وسائل التواصل الاجتماعي بشأن مواطن سعودي يعاني من ظروف صحيّة صعبة في المملكة المغربية؛ فإنه تم التعرُّف على هويّة المواطن من خلال التواصل مع أسرته للتأكد من أوراقه الثبوتية، كما تم التعرّف على مكان إقامته في مدينة المحمديّة من خلال التنسيق مع السلطات المغربية المختصّة، وهو الآن في مكان آمن بعهدة سفارة المملكة في العاصمة المغربيّة الرباط، ويجري التنسيق حالياً لإنهاء إجراءات عودته إلى السعودية سالماً.

المصدر: وكالات
المغرب
الرباط
السعودية
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