الإمارات تجدد دعم مصر في مواجهة الإرهاب

أبوظبي، عواصم (الاتحاد، وكالات)

أدان المجلس الوطني الاتحادي الهجوم الإرهابي الذي استهدف إحدى محطات رفع المياه في منطقة شرق قناة السويس في جمهورية مصر العربية الشقيقة، مؤكداً وقوف دولة الإمارات العربية المتحدة، قيادةً وشعباً مع جمهورية مصر العربية.

وعبر معالي صقر غباش رئيس المجلس الوطني الاتحادي في رسالة تضامن إلى معالي المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب المصري عن إدانته واستنكاره الشديد للهجوم الإرهابي الذي راح ضحيته عدد من منتسبي القوات المسلحة المصرية.

وقال معاليه: «إننا إذ نستنكر وندين مثل هذه الأعمال الآثمة والإرهابية التي تحاول زعزعة أمن واستقرار جمهورية مصر العربية الشقيقة تماماً مثلما هي تستهدف نشر العنف والتطرف والإرهاب، نؤكد وقوف دولة الإمارات العربية المتحدة، قيادة وشعباً مع جمهورية مصر العربية وتأييدها لكل الإجراءات التي تتخذها لمواجهة الجماعات الإرهابية المتطرفة واقتلاع جذورها الفكرية التكفيرية».

وأعرب معاليه عن خالص تعازيه للشعب المصري في شهداء هذا العمل الإرهابي سائلاً المولى عز وجل أن يحفظ جمهورية مصر العربية الشقيقة من كل مكروه وأن يديم عليها أمنها وأمانها لتواصل مسيرتها في التنمية والإعمار.

واستشهد 11 من مقاتلي الجيش المصري، بينهم ضابط و10 جنود وأُصيب آخرون، أمس الأول، خلال إحباط القوات المسلحة المصرية هجوماً إرهابياً على إحدى محطات رفع المياه بمنطقة غرب سيناء.

وقال المتحدث باسم الجيش المصري العقيد غريب عبدالحافظ، إن مجموعة من العناصر التكفيرية نفذت هجوماً على نقطة رفع مياه غرب سيناء، وتم الاشتباك والتصدي لها من العناصر المكلفة بالعمل في النقطة، موضحاً أن المواجهة المسلحة أسفرت عن مقتل ضابط و10 جنود وإصابة 5 أفراد.

وأوضح المتحدث العسكري المصري أنه تمت مطاردة العناصر الإرهابية ومحاصرتهم في إحدى المناطق المنعزلة في سيناء، لافتاً في بيان له على استمرار جهودها في القضاء على الإرهاب واقتلاع جذوره. ولاقى الهجوم الإرهابي تنديداً عربياً ودولياً واسعاً، وسط دعوات إلى دعم جهود مصر في مكافحة الإرهاب.

وقالت الخارجية الأميركية في بيان عبرت خلاله عن «عميق تعازيها لأسر الذين فقدوا أحباءهم في هذا الهجوم الشنيع»، موضحة بأن «الولايات المتحدة كانت لعقود من الزمن ولا تزال الشريك القوي لمصر في مواجهة الإرهاب في المنطقة».

بدوره، قال المتحدث باسم الاتحاد الأوروبي بيتر ستانو في بيان: «نقدم تعازينا الحارة لعائلات الضحايا ونتمنى الشفاء العاجل لجميع الجرحى المتأثرين بهذا الهجوم».

وأكد التزام الاتحاد الكامل بالوقوف إلى جانب مصر بشأن الجهود الرامية إلى مكافحة الإرهاب.

وفي السياق، أعرب الاتحاد البرلماني العربي في بيان عن استنكاره للعمل الإرهابي الآثم، مؤكداً «رفضه القاطع لجميع الأفعال والممارسات الإرهابية الدنيئة أياً كانت مبررات منفذيها وحججهم الواهية التي يتخفى وراءها أصحاب الفكر الظلامي المتطرف».

وشدد على ضرورة محاسبة مرتكبي هذا العمل الإرهابي الجبان ومنظميه وعدم إفلاتهم من العقاب.

وأكد الاتحاد على تضامنه ووقوفه إلى جانب مصر في حربها ضد التطرف والإرهاب وتأييده لجميع التدابير والإجراءات التي تتخذها في سبيل صون استقرار البلاد. وأكد الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي حسين طه في بيان صحفي موقف المنظمة الثابت ضد

الإرهاب والتطرف وتضامنها التام مع مصر ودعمها لجهود الحكومة المصرية في كل ما تتخذه من إجراءات لمحاربة الإرهاب والتطرف والتصدي لكل ما يهدد أمن مصر واستقرارها.

وفي السياق، أكد الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط في بيان له أمس، مجدداً دعم الجامعة العربية وتضامنها مع مصر في مواجهتها للأعمال الإرهابية وجهودها لحفظ استقرارها وصون أمنها، معرباً عن مساندة الجامعة القوية للجهود المتواصلة التي تبذلها السلطات المصرية من أجل مكافحة الإرهاب واستئصال جذوره، مطالباً بضرورة تكاتف المساعي الدولية لمكافحة هذه الآفة الخطيرة على مختلف الأصعدة.

وأدانت كلاً من تونس والجزائر وموريتانيا وليبيا والعراق واليمن ورابطة العالم الإسلامي الهجوم الإرهابي الآثم الذي استهدف جنوداً مصريين.