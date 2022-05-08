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الأسد يلتقي خامنئي ورئيسي في طهران
الرئيس السوري بشار الأسد
9 مايو 2022 02:27

طهران (وكالات)

التقى الرئيس السوري بشار الأسد، أمس، المرشد الأعلى في إيران علي خامنئي خلال زيارة إلى طهران.
وقال التلفزيون الإيراني الرسمي، إن الأسد قام بزيارة قصيرة إلى طهران عقد خلالها لقاءين منفصلين مع المرشد الأعلى والرئيس إبراهيم رئيسي.
وقال المرشد الأعلى، بحسب بيان نُشر على موقعه، إن «العلاقات بين طهران ودمشق حيوية، وينبغي بذل مزيد من الجهود المشتركة لتطوير العلاقات بين البلدين أكثر فاكثر». وقال الرئيس الإيراني، خلال لقائه نظيره السوري «هناك إرادة جادة لدى إيران لتعزز الشراكة الاقتصادية والتجارية مع سوريا»، وذلك بحسب بيان أصدره مكتبه. وأضاف: «يجب تحرير جميع الأراضي السورية من المحتلين الأجانب»، من دون الخوض في التفاصيل.

سوريا
بشار الأسد
إيران
علي خامنئي
طهران
إبراهيم رئيسي
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