اعتقال ثلاثة من قادة «داعش» في بغداد

هدى جاسم (بغداد)

أعلنت خلية الإعلام الأمني في العراق، أمس، القبض على ثلاثة من قادة تنظيم «داعش» الإرهابي بعملية خاطفة في بغداد. وأوضحت الخلية، في بيان، أن «العملية استندت إلى معلومات استخباراتية ومتابعة استمرت لأيام عدة، بالإضافة إلى الاستناد لمعلومات واعترافات إرهابيين معتقلين في السابق».

وأضافت أن «الإرهابيين (وهم أبو شهد وأبو سارة وأبو يعقوب) المطلوبين وفق أحكام المادة 4 إرهاب لعملهم بما يسمى قاطع الفرات والبركة، ضمن محافظة بغداد».

وبيّنت أنه «من خلال التحقيقات الأولية معهم اعترفوا بتنفيذهم عمليات إرهابية في محافظة الأنبار وتزعموا قيادة مجموعات من الزمر الإرهابية واشتركوا بعدة عمليات إرهابية ضد القوات الأمنية والمدنيين قبل وبعد عمليات التحرير وكذلك من المشتركين بالعمليات الإرهابية بمحافظة الرقة السورية».