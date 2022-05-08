«القيادة اليمني»: كل الخيارات متاحة لاستعادة الدولة

عدن، صنعاء (الاتحاد، وكالات)

أكد مجلس القيادة الرئاسي في اليمن أن كل الخيارات متاحة لاستعادة الدولة وتثبيت الأمن والاستقرار ومنع المشاريع الخارجية، مشيراً إلى أن مشاورات الرياض أنتجت تغييراً سياسياً كبيراً في الساحة اليمنية وأحدثت انتقالاً سلمياً وسلساً للسلطة.

وقال عضو مجلس القيادة الرئاسي في اليمن، العميد الركن طارق صالح، إن مشاورات الرياض ومخرجاتها أنتجت تغييراً سياسياً كبيراً في الساحة اليمنية، وأحدثت انتقالاً سلمياً وسلساً للسلطة.

جاء ذلك خلال لقائه مع قيادات السلطة المحلية ومديري المكاتب التنفيذية والشخصيات السياسية والاجتماعية والوجهاء والأعيان في مديريات الساحل الغربي بمحافظة تعز.

وأشار صالح إلى أن مهام مجلس القيادة الرئاسي لإدارة المرحلة الانتقالية إحلال السلام في اليمن، واستعادة الدولة، وإنهاء الانقلاب بالطرق السلمية، مؤكداً أن كل الخيارات متاحة أمام القوى اليمنية التي تقاتل لاستعادة الدولة وتثبيت الأمن والاستقرار في المنطقة ومنع المشاريع الخارجية.

وأكد أن مجلس القيادة الرئاسي يعمل كفريق عمل واحد وفي انسجام كامل لإعادة مؤسسات الدولة وتفعيلها، وأن هناك خطةً لإنعاش مدينة عدن على مستوى البُنى التحتية لخلق نموذج يحتذى به ليستطيع المدني في المناطق المحررة أن يعيش بأمن واستقرار ويحوز على خدمات الدولة، وأن تكون هناك مؤسسات فاعلة ترعى المواطن بتفاعل الجانب الحكومي وتكاتف جهود الجميع.

ولفت عضو مجلس القيادة الرئاسي إلى المعاناة التي يقاسيها السكان جراء استمرار انقلاب ميليشيات الحوثي الإرهابية.

وقال: «يجب أن تعي الميليشيات في اليمن أن الحرب طحنت الشعب اليمني خلال 7 سنوات وأهدرت الكثير من الممتلكات العامة والخاصة، ودمرت البنية التحتية». وأضاف أن «أمراء الحرب من الميليشيات الحوثية هم المستفيدون من استمرار الحرب عبر الجبايات ونهب الأموال والممتلكات وتنفيذ أجندة ليست في صالح اليمن، وأنهم ليسوا بعقلية الدولة ولن يستطيعوا أن يبنوا دولة، لأنهم أتوا في إطار جماعة مسلحة تنفذ أوامر وأجندة خارجية، وزُرِعوا في جسد الأمة اليمنية لإقلاق وتخريب شبه الجزيرة العربية والسيطرة على المقدسات وثروات المنطقة». في غضون ذلك، أكد نائب رئيس مجلس القيادة الرئاسي اللواء الركن فرج البحسني، أن قيادة المجلس ستواصل اجتماعاتها لمناقشة أبرز القضايا والإشكاليات التي تعاني منها جميع المحافظات، للنهوض بمستوى أداء الخدمات وتحسينها لليمنيين. واستمع نائب رئيس مجلس القيادة الرئاسي البحسني، من ممثلي وأعيان محافظة أبين إلى ما تعانيه المحافظة من بعض الإشكاليات خصوصًا في قطاعي الكهرباء والمياه، والتي تتطلب تدخلات عاجلة لوضع الحلول المناسبة، بهدف تحسين الخدمات المقدمة للمدنيين في المحافظة.

وأشار اللواء الركن البحسني، إلى روح التعاون والتكاتف والعمل بسلاسة بين أعضاء مجلس القيادة الرئاسي، الذين جاؤوا جميعهم من الميدان، لخدمة الناس وتقديم يد العون والمساندة لهم، داعيًا إلى أهمية تكاتف الجميع والتفافهم حول القيادة السياسية الجديدة، وأن يقدموا المساندة لمجلس القيادة الرئاسي من خلال وضع الحلول المناسبة لكافة الإشكالات.