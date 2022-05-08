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الإرياني: «الحوثي» يكثف نشر الشائعات لبث الفتنة
معمر الإرياني
9 مايو 2022 02:26

عدن (الاتحاد)

قال وزير الإعلام اليمني معمر الإرياني إن ميليشيات الحوثي الإرهابية كثفت نشر الشائعات والأكاذيب عبر وسائلها الإعلامية والمواقع الصفراء التابعة لها في محاولة بائسة لخلط الأوراق، وخلق الفتنة بين المكونات السياسية والوطنية، بعد التئامها التاريخي في المشاورات اليمنية - اليمنية بالرياض وتحت سقف مجلس القيادة الرئاسي‏.
وأضاف الإرياني في تصريح لوكالة الأنباء اليمنية «سبأ» أن «هذه الممارسات تؤكد حجم القلق الذي ينتاب ميليشيات الحوثي الإرهابية من طي اليمنيين لصفحة الماضي ولم شملهم وتوحيد كلمتهم وموقفهم في مواجهة الانقلاب، واستعادة مؤسسات الدولة، والتصدي للمشروع التوسعي الذي يستهدف هويتهم الوطنية والعربية».
وحذر الارياني من التعامل مع تلك الأكاذيب والشائعات الرخيصة، مجدداً الدعوة لكافة الوسائل الإعلامية والصحفيين والإعلاميين والنشطاء في مواقع التواصل الاجتماعي لاستقاء الأخبار من مصادرها الرسمية وعدم الانجرار خلف الدعايات التي تنشرها مواقع وصفحات ميليشيات الحوثي الصفراء.

اليمن
معمر الإرياني
الحوثيين
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