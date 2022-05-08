الإثنين 9 مايو 2022
أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
عدد اليوم
عدد اليوم
عربي ودولي
إزالة 998 لغماً خلال أسبوع
إزالة 998 لغماً خلال أسبوع
9 مايو 2022 02:26

عدن (الاتحاد)

انتزع مشروع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية «مسام»، خلال الأسبوع الأول من شهر مايو، 998 لغمًا زرعتها ميليشيات الحوثي الإرهابية في مختلف مناطق اليمن.
وأشار المركز في بيان صادر عنه، إلى أن من بين الألغام 677 لغمًا مضادًا للدبابات، و321 ذخيرة غير متفجرة، ليصبح عدد الألغام المنزوعة منذ بداية مشروع «مسام» 336 ألفًا و891 لغمًا زرعتها الميليشيات الحوثية بعشوائية في الأرجاء اليمنية لحصد المزيد من الضحايا الأبرياء من الأطفال والنساء وكبار السن. 
وتتناثر في العديد من المدن اليمنية آلاف الألغام التي زرعتها ميليشيات الحوثي الإرهابية، منذ مطلع عام 2015، في كثير من المناطق المدنية.
وتشير تقارير منظمات دولية ومحلية إلى أن اليمن شهد أكبر عملية زرع للألغام في الأرض منذ نهاية الحرب العالمية الثانية.
وأسهم «مسام» في حماية مئات الآلاف من الأرواح في اليمن من خلال تطهير المناطق اليمنية من الألغام الأرضية، بمختلف أشكالها وأنواعها وأحجامها، والتي نشرتها ميليشيات الحوثي بعشوائية في المناطق السكنية والطرقات والمدارس والمزارع، في انتهاك صارخ لكافة الشرائع السماوية والقوانين الدولية.

اليمن
مسام
الحوثيين
مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية
آخر الأخبار
فتوى مصرية بشأن أداء الحج والعمرة بالتقسيط
عربي ودولي
السعودية تحدد موعد انتهاء تأشيرة العمرة للقادمين من خارج المملكة
اليوم 12:23
بدء التصويت في الانتخابات الرئاسية بالفلبين
عربي ودولي
بدء التصويت في الانتخابات الرئاسية بالفلبين
اليوم 12:17
«غربلة» في «الفرسان»!
الرياضي
«غربلة» في «الفرسان»!
اليوم 12:15
أولسن يقتحم «التوب 10»
الرياضي
أولسن يقتحم «التوب 10»
اليوم 11:58
اتحاد كلباء يتعاقد مع سلطان عادل إلى 2026
الرياضي
اتحاد كلباء يتعاقد مع سلطان عادل إلى 2026
اليوم 11:56
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2022©