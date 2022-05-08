إزالة 998 لغماً خلال أسبوع

عدن (الاتحاد)

انتزع مشروع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية «مسام»، خلال الأسبوع الأول من شهر مايو، 998 لغمًا زرعتها ميليشيات الحوثي الإرهابية في مختلف مناطق اليمن.

وأشار المركز في بيان صادر عنه، إلى أن من بين الألغام 677 لغمًا مضادًا للدبابات، و321 ذخيرة غير متفجرة، ليصبح عدد الألغام المنزوعة منذ بداية مشروع «مسام» 336 ألفًا و891 لغمًا زرعتها الميليشيات الحوثية بعشوائية في الأرجاء اليمنية لحصد المزيد من الضحايا الأبرياء من الأطفال والنساء وكبار السن.

وتتناثر في العديد من المدن اليمنية آلاف الألغام التي زرعتها ميليشيات الحوثي الإرهابية، منذ مطلع عام 2015، في كثير من المناطق المدنية.

وتشير تقارير منظمات دولية ومحلية إلى أن اليمن شهد أكبر عملية زرع للألغام في الأرض منذ نهاية الحرب العالمية الثانية.

وأسهم «مسام» في حماية مئات الآلاف من الأرواح في اليمن من خلال تطهير المناطق اليمنية من الألغام الأرضية، بمختلف أشكالها وأنواعها وأحجامها، والتي نشرتها ميليشيات الحوثي بعشوائية في المناطق السكنية والطرقات والمدارس والمزارع، في انتهاك صارخ لكافة الشرائع السماوية والقوانين الدولية.