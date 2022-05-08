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مباحثات ليبية أممية حول إجراء الانتخابات
مباحثات ليبية أممية حول إجراء الانتخابات
9 مايو 2022 02:27

حسن الورفلي (بنغازي، القاهرة) 

بحث رئيس مجلس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات في ليبيا عماد السايح، أمس، مع المستشارة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة بشأن ليبيا ستيفاني وليامز، توافق الأطراف السياسية على إجراء عملية انتخابية في الأجل القصير.
وحسب موقع المفوضية الرسمي: «ناقش اللقاء الذي جرى في مقر المفوضية بطرابلس الدعم الفني والاستشاري الذي تقدمه بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في البلاد للمفوضية، الرامي إلى تعزيز جاهزيتها نحو تنفيذ عملية انتخابية ترتقي إلى مستويات عالية من المبادئ والممارسات الدولية».
واستعرض اللقاء الوضع الراهن المتعلق بتوافق الأطراف السياسية على إجراء عملية انتخابية في الأجل القصير، ومدى انعكاسه على جاهزية المفوضية، وقدرتها على الاستجابة لتلك التوافقات خلال الفترة القادمة.
وأسفر اللقاء عن اتفاق على استمرار تقديم الدعم اللازم للحفاظ على جاهزية المفوضية، والإبقاء على التواصل الوثيق بين المفوضية وبعثة الأمم المتحدة بهدف تبادل المعلومات الفنية ذات العلاقة بتنفيذ العمليات الانتخابية المستقبلية.
وفشل الليبيون في تنظيم انتخابات برلمانية ورئاسية كانت مقررة في 24 ديسمبر من العام الماضي بسبب خلاف على القوانين المنظمة لها.
ويترقب الليبيون استئناف اللجنة الدستورية الممثلة لمجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة جلساتها في القاهرة برعاية أممية منتصف مايو الحالي، من أجل بحث مسألة التوافق على أطر دستورية تنظم الانتخابات المؤخرة لأجل غير مسمى.

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