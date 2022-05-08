قتلى وجرحى باشتباكات قبلية في «سنار»

أسماء الحسيني (الخرطوم، القاهرة)

لقي ثلاثة أشخاص، بينهم شرطي، حتفهم وأصيب نحو 7 آخرين إثر اشتباكات قبلية دامية بولاية «سنار» وسط السودان.

وبرزت في ولايات «سنار والجزيرة» مؤخراً نزاعات بين السكان والعمال الزراعيين الذين يقيمون فيما يعرف بـ«الكنابي» وهي مساكن عشوائية تقام في أطراف قنوات الري، وينشب الصراع في العادة حول ملكية الأرض.

ونقلت مصادر إعلامية محلية عن الأمين العام لمركزية مؤتمر الكنابي جعفر محمدين القول إن مجموعة تتبع لقبيلة كنانة في منطقة «الدبكر» القريبة من مدينة «سنجة» عاصمة ولاية «سنار» هاجمت حياً تقطنه قبيلة «القمر»، بسبب ادعائهم ملكية الأرض التي يقيمون عليها.

وأفاد بأن الهجوم أسفر عن مقتل ثلاثة أشخاص بينهم شرطي، وإصابة نحو 7 آخرين بعضهم في حالة خطيرة، وجرى إسعافهم للعاصمة الخرطوم.

وأوضح أن خلفية الأحداث تعود إلى نزاع قديم نشب بين سكان المنطقة قبل نحو 6 أشهر تسبب في إحراق أجزاء واسعة من «الدبكر».

وفي سياق متصل، حذر ناشطون من انفجار اقتتال قبلي جديد في ولاية جنوب دارفور على خلفية قتل ناشطين أحدهما يعمل في مجال الموسيقى، والثاني يعمل حكماً في مجال كرة القدم.

واعتبر ناشطون الحادثة، جزءاً من الصراع الذي وصفوه بـ«المكتوم»، وحذروا من انفجاره قريباً بشكل واسع وعنيف لم تشهده المنطقة من قبل، أسوأ من مجزرة «كرينك» الأخيرة بغرب دارفور.

وعلى صعيد اخر، أعلن حزب المؤتمر السوداني مقاطعة الحوار الوطني المزمع عقده بدعوة من الآلية الثلاثية التي تضم الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي و«الإيجاد» خلال اليومين القادمين لحل الأزمة السياسية في السودان.

وأفاد بيان أصدره الحزب: أنه «يرفض ضمن تحالف الحرية والتغيير مقترح الاجتماع التحضيري الذي سوقت له أطراف من الآلية الثلاثية». واستند الحزب في رفضه على موقفه المعلن مسبقاً «بألا يكون جزءاً من أية عملية سياسية لا تفضي لإنهاء الوضع الحالي، وكل ما ترتب عليه، وتسترد مسار الانتقال المدني الديمقراطي عبر سلطة مدنية كاملة».

وأضاف: «هذا الاجتماع لا يقود لذلك لأنه يخطئ في تعريف طبيعة الأزمة وتحديد أطرافها وقضاياها ويشرعن حجج العسكر»، موضحاً بأنه «لا يمكن الحديث عن أية عملية سياسية في استمرار قتل المتظاهرين السلميين والاعتقالات وحالة الطوارئ وغيرها من الممارسات الاستبدادية».