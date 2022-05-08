إسرائيل تقبض على المشتبه بهما في تنفيذ عملية «إلعاد»

رام الله، تل أبيب (وكالات)

اعتقلت الأجهزة الأمنية الإسرائيلية، أمس، فلسطينيين يشتبه بأنهما نفذا الهجوم الذي قتل فيه ثلاثة إسرائيليين الخميس في «إلعاد» قرب تل أبيب.

وقال جهاز الأمن الداخلي «شاباك» والجيش الإسرائيلي والشرطة في بيان مشترك: «تم القبض على اللذين قتلا ثلاثة مدنيين إسرائيليين في الهجوم المميت في مدينة إلعاد».

وأوضحت الأجهزة الأمنية أنه «عثر عليهما خلال عمليات بحث قرب إلعاد بالقرب من محجر خارج المدينة».

وذكر عناصر أمن من موقع الحدث أن المشتبه بهما كانا مختبئين في منطقة حرجية بالقرب من مقلع الحجر ولم يقاوما القوات الأمنية عند اعتقالهما. ومساء أمس، أفاد الجيش الإسرائيلي أن جنوده أردوا فلسطينياً كان يحاول دخول إسرائيل عبر السياج الأمني من الضفة الغربية. وأورد الجيش في بيان: أنه «رصد شخصاً يحاول اجتياز السياج الأمني قرب طولكرم»، مضيفاً أن «جنوداً اطلقوا النار عليه تنفيذاً للتعليمات». وأفاد متحدث باسم مستشفى «شيبا الإسرائيلي» أن الفلسطيني قضى متأثراً بجروحه. وفي سياق متصل، طعن رجل أمس، شرطياً إسرائيلياً قرب المدينة القديمة في القدس قبل أن يصاب برصاص القوات الإسرائيلية، بحسب ما أفادت الشرطة الإسرائيلية وأطباء.

وقالت الشرطة في بيان إن القوات الإسرائيلية قامت بـ«تحييد» رجل بعدما طعن شرطيا إسرائيلياً، لافتة إلى نقل الأخير إلى أحد المستشفيات، فيما أفاد أطباء أن المهاجم لم يفارق الحياة.