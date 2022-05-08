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خبراء أمميون يوصون بمواصلة حظر الأسلحة في جنوب السودان
خبراء أمميون يوصون بمواصلة حظر الأسلحة في جنوب السودان
9 مايو 2022 02:27

نيروبي (وكالات)

أوصت مجموعة الخبراء التابعة للأمم المتحدة بشأن جنوب السودان بمواصلة حظر الأسلحة المفروض على البلاد، والذي من المقرر أن ينتهي في نهاية مايو.
يُناقش مجلس الأمن في 26 مايو تجديد الحظر الذي كان مُدِّد في مايو 2021 لمدة عام واحد، بالإضافة إلى عدد من العقوبات الفردية.
وأشار الخبراء إلى أن حظر الأسلحة خضع لانتهاكات منذ تمديده، بينها من قبل الحكومة عبر استيراد ناقلات جند مدرعة. وأعربوا عن اعتقادهم أن اتفاق السلام للعام 2018 والذي أنهى 5 سنوات من الحرب الأهلية الدامية بين الخصمين سلفا كير ورياك مشار وأسفر عن 400 ألف قتيل و4 ملايين نازح، يعيد من إحداث تغييرات جذرية في النظام السياسي في جنوب السودان، وقد تحول إلى أداة مربحة في أيدي الطبقة السياسية التي تشهد نزاعاً على السلطة.

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جنوب السودان
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