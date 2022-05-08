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48 قتيلاً بهجمات في نيجيريا
48 قتيلاً بهجمات في نيجيريا
9 مايو 2022 02:27

أبوجا (وكالات)

قتل ما لا يقل عن 48 شخصاً في هجمات شنها مسلحون على ثلاث قرى في ولاية «زمفارا» شمال غرب نيجيريا، وفق ما أفاد مسؤول محلي أمس.
وأعمال العنف هذه تنسب عادة إلى عصابات إجرامية ترهب منذ أعوام وسط وشمال غرب نيجيريا عبر نهب السكان وخطفهم وقتلهم.
وقال المسؤول الإداري في إقليم باكورا أمينو سليمان: «في المجموع، قتل 48 شخصاً بأيدي عصابات في القرى الثلاث دامري وسابون غارين وكالاهي التي هوجمت بعد ظهر الجمعة»، مؤكداً بذلك حصيلة أوردها أحد السكان.
وقتل المسلحون في قرية «دامري» وحدها 32 شخصاً بينهم شرطيان، بحسب سليمان.
وأضاف المسؤول المحلي أن «المسلحين هاجموا مستشفى في دامري حيث قتلوا مرضى يتلقون علاجاً وأحرقوا سيارة للشرطة وقتلوا عنصرين أمنيين».
وأوضح أن الجيش الذي انتشر على الأثر في المنطقة أجبر المهاجمين على الفرار.
في الأثناء، دعا الرئيس محمد بخاري الذي يتعرض للانتقاد لعجزه عن وقف العنف، قوات الأمن إلى بذل كل ما في وسعها لوضع حد فوري للمجازر في البلاد.

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