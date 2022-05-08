بوتين يتعهد بـ«النصر» و«السبع» تتوعده بالعزلة

عواصم (وكالات)

تعهد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بـ«النصر على النازية» في أوكرانيا، فيما توعدت دول مجموعة السبع بزيادة عزلة روسيا الاقتصادية وتصعيد حملتهم ضد النخب الروسية التي تدعم بوتين. وأكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أنه «كما في عام 1945، سيكون النصر لنا»، طارحاً عدداً من المقارنات بين الحرب العالمية الثانية والصراع في أوكرانيا خلال تهانيه في ذكرى 8 مايو. وقال بوتين، في تهنئة وجهها إلى دول الكتلة السوفييتية السابقة والمنطقتين الانفصاليتين في شرق أوكرانيا: «اليوم جنودنا، مثل أسلافهم، يقاتلون جنباً إلى جنب من أجل تحرير أرضهم من الأوساخ النازية، مع الثقة في أن النصر سيكون لنا كما في عام 1945».

وأضاف أن «الواجب المشترك هو منع عودة النازية التي سببت الكثير من المعاناة لشعوب الدول المختلفة»، متمنياً أن «تكون الأجيال الجديدة جديرة بذكرى آبائها وأجدادها».

وفي تهنئته، لم يكتفِ فلاديمير بوتين بالإشارة إلى الجنود فقط، بل تحدث عن المدنيين في «الجبهة الداخلية الذين سحقوا النازية مقدمين تضحيات لا تعد».

وقال الرئيس الروسي في فقرة مخصصة للأوكرانيين: «للأسف، النازية اليوم ترفع رأسها مرة أخرى، واجبنا المقدس هو منع الورثة العقديين للذين هُزموا من العودة للانتقام».

وقالت وزارة الدفاع الروسية أمس، إن قواتها دمرت سفينة حربية أوكرانية بالقرب من أوديسا في ضربة صاروخية، كما دمرت 4 طائرات حربية و4 طائرات هليكوبتر وزورقاً هجومياً أوكرانياً في الساعات الأربع والعشرين الماضية.

وقالت أوكرانيا، إن قواتها صدت 9 هجمات روسية في دونيتسك ولوجانسك، ودمرت 19 دبابة و20 عربة قتالية.

وقال حاكم لوجانسك، إن القوات الأوكرانية انسحبت من مدينة بوباسنا التي شهدت قتالاً عنيفاً. وقال للتلفزيون الأوكراني «دمر كل شيء هناك، تراجعت قواتنا إلى مواقع أكثر تحصينا».

وقال إن هناك مخاوف من مقتل ما يصل إلى 60 شخصاً في قصف روسي على مدرسة في قرية بالمنطقة الواقعة شرق أوكرانيا.

وأوضح سيرهي جايداي أن القوات الروسية أسقطت قنبلة على المدرسة في بيلوهوريفكا حيث كان يحتمي حوالي 90 شخصاً، مما تسبب في اندلاع حريق اجتاح المبنى.

وكتب جايداي في منشور على تطبيق المراسلة «تيليجرام»: «أُخمد الحريق بعد حوالي 4 ساعات ثم أزيلت الأنقاض، وللأسف عثرنا على جثتين».

وأضاف: «تم إجلاء 30 شخصاً من تحت الأنقاض، أصيب 7 منهم، من المرجح أن 60 شخصاً قضوا نحبهم تحت أنقاض المباني».

في مدينة ماريوبول الساحلية المدمرة بجنوب شرق البلاد، تم إجلاء عشرات المدنيين من مصنع صلب مترامي الأطراف في عملية استمرت أسبوعاً بواسطة الأمم المتحدة واللجنة الدولية للصليب الأحمر.

وأعلن العسكريون الأوكرانيون المتحصّنون في مصنع «آزوفستال»، أنهم لا ينوون الاستسلام.

وصرّح الضابط في جهاز الاستخبارات الأوكرانية إيليا سامويلينكو في مؤتمر صحافي عبر الفيديو أن «الاستسلام ليس خياراً لأن حياتنا لا تهمّ روسيا، تركنا على قيد الحياة لا يهمّهم».

وأضاف من أقبية الموقع الصناعي أن «كل إمداداتنا محدودة، بقي لدينا مياه، بقي لدينا ذخيرة، سنحمل أسلحتنا، سنقاتل حتى أفضل نتيجة لهذا الوضع».

وتابع «لدينا نحو 200 جريح هنا، لدينا كثير من الجرحى، أشخاص لا يمكننا تركهم هنا، لا يمكننا التخلي عن جرحانا وموتانا، هؤلاء يستحقون العلاج المناسب، يستحقون دفناً لائقاً، لن نترك أي شخص وراءنا».

وأعلن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي في خطاب إجلاء أكثر من 300 مدني من مصنع «آزوفستال» وأن السلطات ستركز الآن على محاولة إجلاء الجرحى والمسعفين.

وقال الانفصاليون المدعومون من روسيا أمس، إن ما مجموعه 182 مدنياً تم إجلاؤهم من المصنع وصلوا إلى نقطة إقامة مؤقتة في بيزيميني ضمن المنطقة التي يسيطرون عليها.

وفي مدينة زابوريجيا الخاضعة للسيطرة الأوكرانية، والتي تبعد نحو 230 كيلومتراً شمال غربي ماريوبول، انتظر عشرات الأشخاص الذين فروا من المدينة الساحلية والمناطق المجاورة بمفردهم أو بمساعدة متطوعين التسجيل في مرأب سيارات خصص للترحيب بالذين تم إجلاؤهم.

إلى ذلك، قال زعماء دول مجموعة السبع الصناعية الكبرى في بيان مشترك، أمس، إنهم سيزيدون عزلة روسيا الاقتصادية ويصعدون حملتهم ضد النخب الروسية التي تدعم الرئيس فلاديمير بوتين. وأعلن البيت الأبيض، أمس، في بيان أن «مجموعة السبع بجميع أعضائها تعهدت بحظرٍ أو إلغاء تدريجي لواردات النفط الروسي». وقالت الرئاسة الأميركية، إن «هذا القرار سيوجه ضربة قاسية إلى الشريان الرئيسي الذي يغذي اقتصاد فلاديمير بوتين ويحرمه عائدات يحتاج إليها لتمويل حربه»، ولكن من دون أن توضح ماهية التزامات كل من أعضاء مجموعة السبع التي تضم ألمانيا وكندا والولايات المتحدة وفرنسا وإيطاليا واليابان والمملكة المتحدة.