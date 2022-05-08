زيلينسكي يعلن مقتل العشرات جراء قصف مدرسة

زيلينسكي يعرب عن ارتياحه لإنقاذ المدنيين من ماريوبول
9 مايو 2022 00:46
أعلن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، الأحد، مقتل عشرات الأشخاص في قصف استهدف مدرسة. في مداخلة عبر الفيديو خلال مشاركته في قمة قادة مجموعة السبع، قال زيلينسكي إن 60 شخصاً قتلوا السبت في قصف تعرضت له مدرسة في منطقة لوغانسك بشرق أوكرانيا. وأكد "قتل حوالي 60 شخصا من المدنيين الذين اختبأوا في المدرسة، اتقاء للقصف". كان الأشخاص قد اعتبروا، منذ السبت، في عداد المفقودين بعد تعرض المدرسة لقصف. وقال سيرغي غايداي حاكم لوغانسك، الأحد، إن المفقودين لجأوا جراء المعارك إلى المدرسة في قرية "بيلوغوريفكا" بشرق أوكرانيا، موضحاً أن القرية "تعرضت لضربة جوية وأصابت القنابل المدرسة التي دمرت بالكامل، للأسف". وأضاف "كان هناك تسعون شخصاً بالإجمال، أنقذ منهم 27... قضى على الأرجح ستون شخصاً كانوا في المدرسة".