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عشرات القتلى بهجوم على منجم للذهب في الكونغو
منجم ذهب في الكونغو
9 مايو 2022 00:03

أعلن  مسؤول محلي في الكونغو الديمقراطية أن مسلّحين متمردين قتلوا عشرات الأشخاص خلال هجوم.
وقال جان-بيار بيكيليسيندي، المسؤول المحلي في قرية "مونغوالو"، إن مسلحين من فصيل "تعاونية تنمية الكونغو" المتمرد قتلوا 35 شخصا في هجوم استهدف منجما للذهب في "إيتوري" في شمال شرق البلاد.
وأوضح بيكيليسيندي المسؤول في القرية، الواقعة ضمن نطاق منطقة دجوغو في تصريح صحفي، أن متمردي الفصيل "قتلوا (أشخاصاً) في منجم الذهب كان بلانكيت". 
وأضاف "هناك 29 جثة نقلت إلى مدينة بلوتو. ودُفنت في الموقع ست جثث متفحمة".
وأكد بيكيليسيندي أن بين القتلى "رضيعا يبلغ أربعة أشهر"، وشدد على أن "الحصيلة غير نهائية نظرا لإلقاء جثث قتلى مدنيين في حفر المنجم وفقدان أثر مدنيين آخرين"، مشيرا إلى أن أعمال البحث مستمرة.
وشار إلى أن منجم "+كان بلانكيت+ يقع في الغابة بعيدا من أقرب موقع عسكري. التدخل حصل متأخرا بعض الشيء".
وقال شيروبين كوكونوديلا المسؤول في المجتمع المدني "هناك جرحى كثر تسعة منهم إصاباتهم خطرة نقلوا إلى المستشفى العام في مونغوالو"، مشيرا إلى سقوط "50 قتيلا على الأقل".
ويقع منجم "كان بلانكيت" داخل غابة على بعد أكثر من سبعة كيلومترات من مدينة "مونغوالو" الواقعة ضمن نطاق منطقة دجوغو (إيتوري) معقل الفصيل.

المصدر: آ ف ب
الكونغو
هجوم
منجم ذهب
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