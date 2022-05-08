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رئيس وزراء كندا يقدم تعهدات لصالح أوكرانيا
ترودو يعقد مؤتمرا صحفيا مع الرئيس الأوكراني زيلينسكي
8 مايو 2022 23:25

قدم رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو العديد من التعهدات لأوكرانيا خلال زيارة إلى كييف اليوم الأحد.
وأعلن ترودو تزويد أوكرانيا بأسلحة وعتاد جديد خلال زيارته التي لم يعلن عنها مسبقاً.
وقال رئيس الوزراء الكندي، في مؤتمر صحفي عقب محادثات مع الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، إن كندا ستفرض عقوبات جديدة على أفراد وكيانات روسية فيما يتصل بالعملية العسكرية في أوكرانيا.
وأضاف: «اليوم، أُعلن عن تقديم مزيد من المساعدة العسكرية والكاميرات المُسيرة وصور الأقمار الصناعية والأسلحة الصغيرة والذخيرة وأشكال الدعم الأخرى، ومنها تمويل عمليات إزالة الألغام».
وتابع رئيس الوزراء الكندي «نفرض عقوبات جديدة على 40 روسيا وخمسة كيانات وأثرياء روس وأعوان مقربين من النظام في قطاع الدفاع».
وزار ترودو بلدة إربين الواقعة خارج كييف، والتي كانت مركزا لمعارك بين القوات الأوكرانية والروسية قبل انسحاب الروس منها في أواخر شهر مارس الماضي.
وقال ترودو، إن كندا ستعاود فتح سفارتها في العاصمة الأوكرانية.
كما قدمت كندا 25 مليون دولار أميركي لبرنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة ضمن الجهود المبذولة لدعم الأمن الغذائي، وستزيل الرسوم الجمركية على جميع الواردات الأوكرانية إلى كندا للعام المقبل.

المصدر: رويترز
كندا
جاستن ترودو
أوكرانيا
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