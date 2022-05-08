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مجموعة السبع تطلق تهديدات جديدة بحق روسيا
اجتماع مجموعة السبع عن بعد
8 مايو 2022 21:27

أطلق زعماء مجموعة الدول السبع الصناعية الكبرى، اليوم الأحد، مجموعة من التهديدات بحق روسيا.
وهدد القادة، في بيان مشترك عقب لقاء، بزيادة عزلة روسيا الاقتصادية. كما تعهدوا بتصعيد حملتهم ضد النخب الروسية.
بعد لقاء عبر الإنترنت مع الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، قال القادة إنهم سيقطعون خدمات رئيسية تعتمد عليها روسيا مما يزيد من عزلة "كل قطاعاتها الاقتصادية".
كما تعهدوا بالتوقف تدريجياً عن الاعتماد على الطاقة الروسية بأساليب منها حظر واردات النفط الروسي.
وأضاف البيان "سنواصل حملتنا ونصعدها ضد النخب المالية وأفراد أسرهم".
وكشفت الولايات المتحدة، اليوم الأحد، عن عقوبات على ثلاث محطات تلفزيونية روسية، وحظرت تقديم الأميركيين لخدمات محاسبية واستشارية للروس، وفرضت عقوبات على مسؤولين تنفيذيين من "جازبروم بنك"، ضمن إجراءات لمعاقبة موسكو على عمليتها العسكرية في أوكرانيا.

المصدر: رويترز
مجموعة السبع
عقوبات
روسيا
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