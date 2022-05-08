السيسي يترأس اجتماعاً مهماً عقب هجوم إرهابي

أعلن المتحدث باسم الرئاسة المصرية بسام راضي، اليوم الأحد، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي ترأس اجتماع المجلس الأعلى للقوات المسلحة. ونشر المتحدث صوراً للاجتماع على حسابه الرسمي على موقع "فيسبوك". يأتي الاجتماع عقب هجوم شنته مجموعة من العناصر التكفيرية الإرهابية استهدف نقطة رفع مياه شرق قناة السويس وتصدت لها العناصر المكلفة بالعمل في النقطة، مما أسفر عن استشهاد ضابط و10 جنود، وإصابة 5 أفراد، وفقاً لبيان المتحدث باسم القوات المسلحة المصرية أمس السبت. وكان السيسي أكد، مساء أمس السبت، أن "العمليات الإرهابية الغادرة لن تنال من عزيمة وإصرار أبناء هذا الوطن وقواته المسلحة في استكمال اقتلاع جذور الإرهاب". وقال السيسي، في تغريدة عبر حسابه على موقع "تويتر"، "مازال أبناء الوطن من المخلصين يلبون نداء وطنهم بكل الشجاعة والتضحية، مستمرين في إنكار فريد للذات وإيمان لن يتزعزع بعقيدة صون الوطن".