لأول مرة.. مسؤول روسي رفيع يزور ماريوبول الأوكرانية
قصف على مدينة ماريوبول الأوكرانية
8 مايو 2022 19:44
زار نائب رئيس الوزراء الروسي مارات خوسنولين، اليوم الأحد، مدينة ماريوبول الساحلية في جنوب أوكرانيا. تأتي الزيارة بعد أن قالت روسيا إنها سيطرت على المدينة في 21 أبريل الماضي. وهو أرفع مسؤول روسي حتى الآن يصل إلى المدينة المطلة على بحر "آزوف". وما زال بعض المقاتلين الأوكرانيين متحصنين في مصنع "آزوفستال" الضخم للصلب والذي يعود إلى الحقبة السوفيتية، وهو آخر معقل للقوات الأوكرانية هناك. وقال الجيش الأوكراني، اليوم الأحد، إن القصف المكثف على المصنع استؤنف.وأوضح خوسنولين، المسؤول في الحكومة الروسية عن البناء والتنمية الحضرية، على موقع "تيليجرام" أنه زار ماريوبول وبلدة "فولنوفاكا" في شرق أوكرانيا من بين مناطق أخرى "حررتها" القوات الروسية. وكتب في منشور على تيليجرام "بدء استعادة الحياة السلمية في المناطق. هناك الكثير من العمل الذي يتعين القيام به، وسنساعد على وجه الخصوص... في تقديم المساعدة الإنسانية". وتقول موسكو، إن تصرفاتها في أوكرانيا تهدف إلى نزع سلاح أوكرانيا وتخليصها مما تصفه بالقومية المعادية لروسيا التي يثيرها الغرب.