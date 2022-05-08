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زيلينسكي يكيل التهم لروسيا
فولوديمير زيلينسكي، الرئيس الأوكراني
8 مايو 2022 19:30

كال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي التهم، اليوم الأحد، إلى روسيا مقارناً ما تقوم به في بلاده بعدوان ألمانيا النازية على الدول الأوروبية.
وفي خطاب ألقاه في ذكرى انتصار الحلفاء في الحرب العالمية الثانية، قال إن "الشر عاد" إلى أوروبا.
واعتبر زيلينسكي، في تسجيل فيديو "بعد عقود من الحرب العالمية الثانية، حل الظلام على أوكرانيا وعادت من جديد باللونين الأبيض والأسود".
وأضاف، في الفيديو المترجم إلى الإنجليزية والذي أظهر صوراً من الأرشيف للحرب العالمية وصوراً بالأبيض والأسود للعملية الروسية "الشر عاد بزي مختلف وتحت شعارات مختلفة، ولكن للهدف نفسه".
وقارن الرئيس الأوكراني قصف ألمانيا النازية للمدن الأوروبية بالعملية الروسية. واتهم موسكو "بإعادة تشكيل صارخة للنازية" باستخدام "أفكارها وأفعالها وأقوالها ورموزها" وتكرار "فظائعها" مع إعطاء مبررات "تهدف إلى منح هذا الشر هدفًا مقدساً".
بدأت روسيا عملية عسكرية في أوكرانيا الجمهورية السوفياتية السابقة في 24 فبراير، في هجوم قالت موسكو إنه يهدف، من بين أمور أخرى، إلى "اجتثاث النازية".

المصدر: آ ف ب
فولوديمير زيلينسكي
أوكرانيا
النازية
روسيا
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