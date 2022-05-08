مهاجمون يطلقون سراح نزلاء سجن في بوركينا فاسو

أفاد مصدران أمنيان ومصدر قضائي بأن مسلحين أطلقوا سراح نحو 60 سجينا خلال هجوم على سجن في شمال غرب بوركينا فاسو خلال الليل وخربوا مكاتب وأضرموا النار في سيارات قبل أن يلوذوا بالفرار.

وقال المصدران الأمنيان إن المسلحين دخلوا بلدة "نونا" عند منتصف الليل تقريبا على متن سيارات دفع رباعي ودراجات نارية، حاملين بنادق كلاشنيكوف ورشاشات.

وأطلق المسلحون سراح جميع نزلاء السجن وعددهم حوالي 60 رجلا.

وتواجه بوركينا فاسو تمردا لمتشددين امتد إليها من مالي المجاورة على مدى العقد الماضي، وتقع هجمات عنيفة أسبوعيا. وقُتل الآلاف في أنحاء المنطقة، وأُجبر الملايين على الفرار من ديارهم.

وبحسب المصدرين الأمنيين، لم يسقط قتلى خلال الهجوم على السجن، لكن أُطلق النار على مقاتل متطوع من قوات محلية. وأضرمت النيران في عدد من شاحنات السجن والدراجات النارية وتم تخريب مكاتبه.

ولم تعلن أي جماعة مسؤوليتها عن الهجوم حتى الآن.

جاء الهجوم بعد ساعات فقط من مقتل 11 شخصا على الأقل على أيدي مجهولين بين بلدتي "دوري" و"جورجادجي" في الشمال، وذلك وفقا لاثنين من المسئولين المحليين. وكان من بين القتلى تسعة من قوات محلية.

كما قال جيش بوركينا فاسو يوم الجمعة إن 11 آخرين من الجنود والقوات المحلية وأفراد الشرطة قتلوا في هجمات أخرى خلال الأسبوع الماضي، لكن أكثر من 20 من المسلحين قُتلوا ردا على ذلك.

المصدر: آ ف ب