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مسؤول روسي يوجه تهديداً قاسياً إلى دول حلف الناتو
صواريخ أس 500 الروسية
8 مايو 2022 18:01

وجه مسؤول روسي بارز، اليوم الأحد، تهديداً قوياً إلى الدول الأعضاء في حلف شمال الأطلسي (الناتو) على خلفية الأزمة الأوكرانية الحالية.
وقال دميتري روجوزين، مدير وكالة الفضاء الروسية «روس كوسموس»، إن بلاده تحتاج إلى 30 دقيقة فقط لـ«تدمير دول حلف الناتو» في حال اندلاع حرب نووية بين الطرفين.وذكر روجوزين، على قناته عبر موقع «تيليجرام»، أنه «في حرب نووية، سندمر دول الناتو في غضون 30 دقيقة، لكن يتعين علينا منع حدوث ذلك، لأن تبعات ضربات نووية متبادلة بيننا ستؤثر سلباً على وضع كوكب الأرض. ولذلك، سنضطر إلى تحقيق فوز على هذا العدو الأقوى اقتصادياً وعسكرياً بأساليب القتال التقليدية».
وحذر، وفقاً لما نقله موقع قناة «آر تي عربية»، من أن «وجود أوكرانيا مستقلة عن روسيا سيحولها حتماً إلى دولة معادية لروسيا ومنطلق للعدوان الغربي على شعبنا».
وشدد على أن العملية العسكرية التي تجريها روسيا في أوكرانيا هي «حرب من أجل الحقيقة وحق روسيا في الوجود كدولة موحدة ومستقلة»

المصدر: د ب أ
روسيا
حلف الناتو
حرب نووية
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