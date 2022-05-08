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السيدة الأميركية الأولى تفاجئ الأوكرانيين
جيل بايدن تلتقي سيدة أوكرانيا الأولى
8 مايو 2022 17:48

توجّهت السيدة الأميركية الأولى جيل بايدن إلى أوكرانيا، اليوم الأحد، في زيارة مفاجئة حيث التقت نظيرتها الأوكرانية أولينا زيلينسكا، وفق ما أعلن متحدث باسمها.
وتعانقت بايدن وزيلينسكا وقدمت السيدة الأميركية الأولى باقة زهور إلى زوجة الرئيس الأوكراني.
وقالت بايدن أمام صحافيين "أردتُ أن آتي يوم عيد الأمّهات. أظنّ أن من المهمّ إظهار أن شعب الولايات المتحدة يقف إلى جانب الشعب الأوكراني". 

والتقت بايدن ونظيرتها الأوكرانية في مدرسة قريبة من الحدود السلوفاكية. وقالت زيلينسكا، متوجهة إلى بايدن "أود أولا أن أشكرك لهذا العمل الشجاع جدا. لأننا نفهم أنه ليس سهلا أن تأتي سيدة الولايات المتحدة الأولى إلى هنا" حيث "تستمر العمليات العسكرية كل يوم وتطلق صفارات الإنذار كل يوم".

  • لقاء بايدن وزيلينسكا
    لقاء جيل بايدن (يسار) وزيلينسكا

وأضافت "نشعر جميعا بدعمك ونشعر جميعا بقيادة الرئيس الأميركي. لكننا نحرص على التأكيد أن عيد الأمهات هو يوم يحمل رمزية كبيرة بالنسبة إلينا لأننا نشعر أيضا بمحبتك ودعمك في يوم بالغ الأهمية".
وقال مسؤول أميركي إنها المرة الأولى التي تظهر فيها زيلينسكا أمام الجمهور منذ بدء العملية الروسية في أوكرانيا في 24 فبراير، موضحا أن المرأتين تبادلتا رسائل في الأسابيع الأخيرة.

المصدر: رويترز
جيل بايدن
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