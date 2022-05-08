الإثنين 9 مايو 2022
أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
عدد اليوم
عدد اليوم
عربي ودولي
مقاتلون أوكرانيون يوجهون رسالة من داخل مصنع «آزوفستال»
قصف على مصنع آزوفستال
8 مايو 2022 17:18

وجه آخر المقاتلين الأوكرانيين المتحصنين داخل مصنع «آزوفستال» في مدينة ماريوبول رسالة اليوم الأحد.
وتعهد المقاتلون، وهم آخر الصامدين في وجه القوات الروسية بالمدينة الساحلية، بمواصلة القتال ما داموا على قيد الحياة.
وقال النقيب سفياتوسلاف بالامار نائب قائد كتيبة «آزوف» الأوكرانية، في مؤتمر عبر الإنترنت اليوم الأحد: «سنواصل القتال ما دمنا أحياء لصد الروس».
وأضاف: «ليس لدينا الكثير من الوقت، نتعرض لقصف مكثف»، داعياً المجتمع الدولي للمساعدة في إجلاء الجنود الجرحى من المصنع.
وأعلنت السلطات الأوكرانية، أمس السبت، إجلاء جميع النساء والأطفال والمسنين من مصنع «آزوفستال».
وقالت إيرينا فيريشتشوك نائبة رئيس الوزراء الأوكراني، عبر منصات التواصل الاجتماعي: «نفذ أمر الرئيس: جميع النساء، جميع الأطفال وجميع المسنين أجلوا من آزوفستال. أنجز هذا الجزء من المهمة الإنسانية في ماريوبول».

المصدر: رويترز
أوكرانيا
ماريوبول
مصنع آزوفستال
آخر الأخبار
بدء التصويت في الانتخابات الرئاسية بالفلبين
عربي ودولي
بدء التصويت في الانتخابات الرئاسية بالفلبين
اليوم 12:17
«غربلة» في «الفرسان»!
الرياضي
«غربلة» في «الفرسان»!
اليوم 12:15
أولسن يقتحم «التوب 10»
الرياضي
أولسن يقتحم «التوب 10»
اليوم 11:58
اتحاد كلباء يتعاقد مع سلطان عادل إلى 2026
الرياضي
اتحاد كلباء يتعاقد مع سلطان عادل إلى 2026
اليوم 11:56
الشارقة وخورفكان.. «الاتجاه الواحد»!
الرياضي
الشارقة وخورفكان.. «الاتجاه الواحد»!
اليوم 11:55
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2022©