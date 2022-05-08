مقاتلون أوكرانيون يوجهون رسالة من داخل مصنع «آزوفستال»
قصف على مصنع آزوفستال
8 مايو 2022 17:18
وجه آخر المقاتلين الأوكرانيين المتحصنين داخل مصنع «آزوفستال» في مدينة ماريوبول رسالة اليوم الأحد. وتعهد المقاتلون، وهم آخر الصامدين في وجه القوات الروسية بالمدينة الساحلية، بمواصلة القتال ما داموا على قيد الحياة. وقال النقيب سفياتوسلاف بالامار نائب قائد كتيبة «آزوف» الأوكرانية، في مؤتمر عبر الإنترنت اليوم الأحد: «سنواصل القتال ما دمنا أحياء لصد الروس». وأضاف: «ليس لدينا الكثير من الوقت، نتعرض لقصف مكثف»، داعياً المجتمع الدولي للمساعدة في إجلاء الجنود الجرحى من المصنع. وأعلنت السلطات الأوكرانية، أمس السبت، إجلاء جميع النساء والأطفال والمسنين من مصنع «آزوفستال». وقالت إيرينا فيريشتشوك نائبة رئيس الوزراء الأوكراني، عبر منصات التواصل الاجتماعي: «نفذ أمر الرئيس: جميع النساء، جميع الأطفال وجميع المسنين أجلوا من آزوفستال. أنجز هذا الجزء من المهمة الإنسانية في ماريوبول».