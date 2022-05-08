مظاهرات في تونس للمطالبة بمحاسبة الفاسدين

خرج التونسيون، اليوم الأحد، في مظاهرات لتأييد الرئيس قيس سعيد ودعم خطواته نحو إعادة صياغة الدستور. ودعا المتظاهرون إلى محاسبة أحزاب المعارضة الفاسدة. ورفع أنصار الرئيس شعارات تقول «الشعب يريد محاسبة الفاسدين»، و«الشعب يدعم سعيد في تطهير البلاد». وقال أحمد الهمامي، أحد منظمي المظاهرة: «رسالتنا واضحة: نطلب من سعيد محاسبة الفاسدين... المستقبل ليس للأحزاب التي لفظها الشعب في 25 يوليو». يشكل سعيد حالياً لجنة لصياغة دستور جديد ينوي طرحه للاستفتاء في الصيف. وقال سعيد إن تحركاته ضرورية لإنقاذ تونس من سنوات من الركود الاقتصادي والشلل السياسي على أيدي نخبة فاسدة تخدم مصالحها الشخصية. وقد أيدت غالبية كبيرة من التونسيين، المحبطين جراء سنوات من الاضطرابات والفساد، تحركات سعيد الصيف الماضي. وقال سعيد إن الحوار بشأن النظام السياسي سيقتصر على من أيدوا مسار 25 يوليو والمنظمات الكبرى، رافضاً دعوات من الأحزاب.