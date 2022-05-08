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إسرائيل تلغي إلزامية فحص كورونا للقادمين
أرشيفية
8 مايو 2022 15:27

صادق وزير الصحة الإسرائيلي نيتسان هوروفيتس، بالاتفاق مع رئيس الحكومة نفتالي بينيت، على إلغاء إلزامية إجراء فحص "بي سي آر" في مطار بن جوريون الدولي للمسافرين القادمين من الخارج، وذلك اعتبارا من العشرين من مايو الجاري.

ووفقا لهيئة البث الإسرائيلي، فقد جاء القرار في أعقاب تراجع معدل المراضة، وبعد انعقاد جلسة شارك فيها عدد من المسؤولين والمهنيين من وزارة الصحة وهيئة المطارات. 

وشهدت الجلسة الاتفاق على أن يقوم المتخصصون بصياغة آلية للحفاظ على منظومة الفحوصات في المطار وإعادة تفعيلها كليا أو جزئيا عند الضرورة.
وهبط اليوم عدد حالات كورونا الخطيرة في إسرائيل إلى 132، كما انخفض عدد الحالات النشطة إلى 16337.

المصدر: وكالات
فيروس كورونا
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فحص كورونا
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