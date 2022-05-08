جيل بايدن تلتقي اللاجئين الأوكرانيين في سلوفاكيا

السيدة الأولى للولايات المتحدة جيل بايدن تتحدث مع عمال الإغاثة الإنسانية سلوفاكيا
8 مايو 2022 15:24
التقت السيدة الأميركية الأولى جيل بايدن باللاجئين الأوكرانيين في شرق سلوفاكيا اليوم الأحد، في آخر يوم من جولتها التي شملت أيضا رومانيا لزيارة الجنود الأميركيين هناك والنساء والأطفال الذين فروا من الهجوم الروسي على أوكرانيا.
تحدثت بايدن إلى عائلات اللاجئين والمتطوعين والعاملين في السلطة المحلية في مركز للاجئين في مدينة كوشيتسه بشرق سلوفاكيا، وهي إحدى نقاط العبور الرئيسية لأكثر من 400 ألف لاجئ أوكراني عبروا الحدود إلى سلوفاكيا منذ بدء الهجوم الروسي في 24 فبراير.
وتقول الأمم المتحدة إن 5.8 مليون شخص فروا من أوكرانيا منذ أن بدأت روسيا ما تصفه بأنه "عملية عسكرية خاصة" هناك.
وزارت زوجة الرئيس الأميركي رومانيا خلال أول يومين من جولتها التي تستغرق أربعة أيام، وتغادر المنطقة غداً الاثنين.