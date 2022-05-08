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التعاون الإسلامي تؤكد دعمها لجهود مصر في مكافحة الإرهاب
منظمة التعاون الإسلامي تدين الهجوم الإرهابي في رضوانية بغداد
8 مايو 2022 13:14

 أعربت منظمة التعاون الإسلامي، عن إدانتها واستنكارها الشديدين للحادث الإرهابي، الذي وقع أمس  السبت على إحدى محطات رفع المياه بغرب سيناء في مصر.

وأكد الامين العام لمنظمة التعاون الإسلامي حسين إبراهيم طه، في بيان صحفي اليوم الأحد، "موقف المنظمة الثابت ضد الإرهاب والتطرف وتضامنها 
التام مع مصر ودعمها لجهود الحكومة المصرية في كل ما تتخذه من إجراءات لمقاومة الإرهاب والتطرف والتصدي لكل ما يهدد أمن مصر واستقرارها".

وكانت مجموعة من العناصر التكفيرية قد هاجمت نقطة رفع مياه شرق قناة السويس وتصدت لها العناصر المكلفة بالعمل فى النقطة مما أسفر عن استشهاد 
ضابط و10 جنود، وإصابة 5 أفراد، وفقا لبيان المتحدث باسم القوات المسلحة المصرية امس السبت . 

المصدر: وكالات
مصر
سيناء
التعاون الإسلامي
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