بكين.. الملايين يصطفون في جولة جديدة من فحوص كورونا
عامل صحي يأخذ عينة مسحة من رجل في موقع اختبار مؤقت على طول شارع في بكين
8 مايو 2022 12:09
اصطف ملايين في بكين من أجل جولة جديدة من فحوص كوفيد-19 اليوم الأحد فيما أصبح روتينا يوميا في حين تجاهد العاصمة الصينية لاحتواء تفش صغير لكنه عنيد للفيروس وتجنب إجراءات إغلاق طويلة الأمد مثل التي طُبقت في شنغهاي.
وقال مسؤولون من مدينة شنغهاي، المركز التجاري في البلاد والتي أجرت 63 مليون فحص بي.سي.آر و126 مليون فحص سريع الأسبوع الماضي على سكانها البالغ عددهم 25 مليون نسمة، إن المدينة ستواصل كذلك إجراء الفحوص يوميا في الأيام المقبلة.
وستصبح الفحوص الدورية جزءا من تفاصيل الحياة اليومية في العديد من المدن الصينية حيث تأمل السلطات أن يساعد ذلك في رصد وعزل حالات الإصابة في وقت مبكر لتجنب إجراءات إغلاق شاملة وفرض قيود على الحركة.
وأغلقت بكين صالات الألعاب الرياضية وأماكن الترفيه وحظرت تناول الطعام داخل المطاعم وأوقفت عشرات من مسارات الحافلات ونحو 15 بالمئة من خطوط مترو الأنفاق. وحتى الشركات التي ما زالت مفتوحة تعاني.
وذكرت وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا) أن رئيس الوزراء الصيني لي كه تشيانغ تعهد في مؤتمر عبر الهاتف مع مسؤولين آخرين بدعم "أكبر عدد ممكن من أرباب الأعمال" خاصة أصحاب الشركات الصغيرة والمتوسطة ليتمكن العاملون من البقاء في وظائفهم.