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أميركا تدين الهجوم الإرهابي في سيناء
أرشيفية
8 مايو 2022 11:22

دانت وزارة الخارجية الأمريكية الهجوم الإرهابي الذي وقع في سيناء واستهدف الجيش المصري. 
وقال المتحدث باسم الخارجية الأميركية في بيان صحفي أمس السبت عبر "تويتر" إن "الولايات المتحدة لا تزال الشريك القوي لمصر في مواجهة الإرهاب في المنطقة".

وأوضح برايس أن واشنطن تعرب عن عميق تعازيها لأسر الذين فقدوا أحباءهم في الهجوم الشنيع.

وقتل في الهجوم 11 جنديا مصريا بينهم ضابط إثر تصديهم لهجوم شنته "عناصر تكفيرية" بمنطقة شرق قناة السويس.

وأفاد الجيش المصري في بيان له بأن القوات أحبطت هجوما إرهابيا على إحدى محطات رفع المياه بمنطقة شرق قناة السويس.

وأكدت القوات المسلحة على استمرار جهودها فى القضاء على الإرهاب وإقتلاع جذوره.

من جهته، شدد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي على أن العمليات الإرهابية الغادرة لن تنال من عزيمة القوات المسلحة في استكمال اقتلاع جذور الإرهاب.

المصدر: وكالات
أميركا
الهجوم الإرهابي
سيناء
مصر
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