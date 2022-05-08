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لبنان.. الانتخابات النيابية للمغتربين تنطلق في 48 دولة حول العالم
أدلى اللبنانيون بأصواتهم في الانتخابات البرلمانية اللبنانية من مركز اقتراع في سيدني ، أستراليا
8 مايو 2022 09:45

انطلقت صباح اليوم الأحد المرحلة الثانية من الانتخابات النيابية المخصصة للمغتربين اللبنانيين في 48 دولة حول العالم، تعتمد يوم الأحد يوم عطلة. ومن بين الدول التي ينتخب اللبنانيون فيها اليوم الأحد: أستراليا، وتركيا، وروسيا، وفرنسا، وألمانيا، وإيطاليا، وإسبانيا، وبريطانيا، والمغرب، والولايات المتحدة.
 

ويبلغ عدد المنتشرين المسجلين للإدلاء بأصواتهم اليوم الأحد 194348 يتوزعون على 191 مركز اقتراع .

يذكر أن عملية فرز أصوات الناخبين خارج لبنان، لن تتم خارج لبنان، بل ستنقل بعد ختمها بالشمع الأحمر الى بيروت ويتم إيداعها في مصرف لبنان 
تمهيداً لفرزها تزامناً مع عمليات الفرز في لبنان بعد انتهاء العملية الانتخابية الداخلية في 15 مايو.
 يذكر أنها المرة الثانية التي يشارك فيها المغتربون اللبنانيون بالاقتراع في أماكن تواجدهم في بلدان الاغتراب وفقاً لقانون انتخاب على 
الأساس النسبي والصوت التفضيلي.

 وسوف تجري المرحلة الثالثة والأخيرة من الانتخابات النيابية في 15 مايو الحالي في الداخل اللبناني، لاختيار 128 نائبا يشكلون 
البرلمان اللبناني.
وقرر الاتحاد الأوروبي إرسال بعثة لمراقبة الانتخابات النيابية تلبية لدعوة وزارة الداخلية والبلديات اللبنانية.
وكانت قد انتهت مساء أمس الأول الجمعة الإنتخابات النيابية اللبنانية في مرحلتها الأولى، المخصّصة للمغتربين اللبنانيين، في 10 دول تعتمد يوم 
الجمعة يوم عطلة رسمية، وبلغت نسبة الاقتراع 59 % ومن بين 30929 مسجلاً للاقتراع في الدول العشر خلال المرحلة الأولى من الانتخابات صوّت 18225.

المصدر: د ب أ
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