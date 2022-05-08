قادة السبع يجتمعون عبر الفيديو وأوكرانيا تتصدر الملفات

من المقرر أن يجتمع قادة دول مجموعة السبع الصناعية الكبرى في مؤتمر عبر الفيديو اليوم الأحد، والذي من المتوقع أن تتصدر جدول أعماله المخاوف المتعلقة بالهجوم الروسي على أوكرانيا .

ومن المتوقع أيضا أن يظهر الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي في الحدث عبر الإنترنت لإطلاع قادة بريطانيا، وكندا، وفرنسا، وألمانيا، وإيطاليا، واليابان والولايات المتحدة على الأوضاع الجارية. وهناك تقارير تشير إلى أن الرئيس الأميركي جو بايدن ربما يرغب في مناقشة فرض عقوبات إضافية ضد روسيا.ولم يكشف عن أي تفاصيل بشأن الموعد الفعلي للاجتماع، وقال منظمون إن قضايا أخرى يمكن أن تطرح للنقاش.

يشار إلى أن اجتماع اليوم الأحد، الذي يصادف 8 مايو، وهو اليوم الذي تحتفل فيه أوروبا سنويا بنهاية الجزء الأوروبي من الحرب العالمية

الثانية.

ومن المقرر أن تقام احتفالات مماثلة في روسيا يوم غد الاثنين - وهو اليوم الذي يصادف احتفال روسيا سنويا بنهاية الحرب الأوروبية.