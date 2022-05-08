دعم عسكري بريطاني لأوكرانيا بقيمة 1.3 مليار جنيه إسترليني

ستقدم بريطانيا 3ر1 مليار جنيه إسترليني (6ر1 مليار دولار) إضافية في صورة مساعدات عسكرية لأوكرانيا.

وذكرت وكالة "بي إيه ميديا" البريطانية إن هذا أعلى معدل إنفاق عسكري للمملكة المتحدة على صراع منذ الحملتين على العراق وأفغانستان.

ويشمل المبلغ ، المسحوب من الاحتياطيات، 300 مليون جنيه إسترليني من المعدات العسكرية التي وعد بها جونسون قبل أيام، مثل أنظمة الرادار

المضادة للبطاريات لاستهداف المدفعية الروسية، ومعدات التشويش على نظام تحديد المواقع العالمي، وأجهزة للرؤية الليلية.

ويستضيف جونسون اجتماعا يضم شركات أسلحة في وقت لاحق من الشهر الجاري لمناقشة زيادة الإنتاج لتلبية الطلب الناجم عن الصراع في أوكرانيا.

ويأتي التمويل على قمة التزامات سابقة بلغت نحو 5ر1 مليار جنيه استرليني، والتي تضمنت حوالي 400 مليون جنيه إسترليني في شكل مساعدات

إنسانية وضمانات قروض بقيمة 700 مليون جنيه إسترليني في شكل قروض إضافية من البنك الدولي.

وسيجري رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون والرئيس الأميركي جو بايدن وزعماء دول مجموعة السبع الأخرى محادثات مع زيلينسكي اليوم الأحد لبحث

تقديم المزيد من الدعم.