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"حكماء المسلمين" يدين الهجوم الإرهابي على إحدى نقاط رفع المياه غرب سيناء في مصر
"حكماء المسلمين" يدين الهجوم الإرهابي على إحدى نقاط رفع المياه غرب سيناء في مصر
8 مايو 2022 01:15

أبوظبي (وام)

أدان مجلس حكماء المسلمين برئاسة فضيلة الإمام الأكبر الأستاذ الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف رئيس مجلس حكماء المسلمين، الهجوم الإرهابي الغادر الذي وقع غرب سيناء بجمهورية مصر العربية، وأسفر عن استشهاد ضابط و10 جنود، وإصابة 5 آخرين. 
وأعرب المستشار محمد عبدالسلام، الأمين العام لمجلس حكماء المسلمين، عن تضامن المجلس مع جهود جمهورية مصر العربية في مواجهة الإرهاب والأفكار الهدامة التي تستخدمها الجماعات المتطرفة البعيدة كل البعد عن تعاليم الدين، وذلك حتى القضاء عليه واجتثاثه من جذوره. وقال إن مجلس حكماء المسلمين إذ يدين هذا العدوان الغادر، فإنه يتقدم بخالص التعازي لجمهورية مصر العربية قيادة وحكومة وشعبا، سائلاً المولى عز وجل أن يتغمد شهداء مصر البواسل برحمته ويسكنهم فسيح جناته، وأن يمن على المصابين بالشفاء العاجل.

مصر
سيناء
مجلس حكماء المسلمين
الإرهاب
أحمد الطيب
الأزهر الشريف
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