دعم عربي واسع لجهود مصر في مكافحة الإرهاب

عواصم (الاتحاد، وكالات)

لاقى الهجوم الإرهابي الذي استهدف إحدى نقاط رفع المياه غرب سيناء في مصر وأدى إلى استشهاد وإصابة عددٍ من القوات المسلحة المصرية تنديداً عربياً واسعاً، وسط تأكيدات لدعم إجراءات مصر للحفاظ على أمنها واستقرارها ودعم جهودها في التصدي للتطرف والإرهاب.

وأعربت وزارة الخارجية السعودية عن إدانتها واستنكارها الشديدين للهجوم الإرهابي. وأكدت الوزارة وقوف المملكة التام مع جمهورية مصر العربية تجاه كل ما يهدد أمنها واستقرارها، وتثمينها لدور القوات المسلحة المصرية في التصدي لمثل هذه الأعمال الإرهابية والتخريبية.

بدورها، أكدت وزارة الخارجية الكويتية في بيان أمس، تضامن دولة الكويت مع مصر وتأييدها في كل ما تتخذه من إجراءات للحفاظ على أمنها واستقرارها، ودعم جهودها في التصدي إلى التطرف والإرهاب.

وأعربت عن خالص التعازي وصادق المواساة إلى ذوي القتلى، وإلى مصر قيادةً وحكومةً وشعباً، وتمنياتها للمصابين بالشفاء العاجل.

وجدَّدت وزارة الخارجية القطرية في بيان، موقف دولة قطر الثابت من رفض العنف والإرهاب مهما كانت الدوافع والأسباب.

وعبَّرت عن تعازي دولة قطر لذوي الضحايا، ولحكومة وشعب مصر، وتمنياتها للجرحى بالشفاء العاجل.

كما أكدت وزارة الخارجية البحرينية تضامن المملكة مع مصر في حربها ضد الإرهاب وتأييدها التام لكل ما تتخذه من إجراءات في مواجهة التنظيمات الإرهابية المتطرفة، والمحافظة على أمنها واستقرارها وسلامة مواطنيها والمقيمين على أراضيها، ومواصلة مسيرتها التنموية بما يلبي تطلعات الشعب المصري في الأمان والرخاء والازدهار.

وعبَّرت وزارة الخارجية عن اعتزاز البحرين وتقديرها لتضحيات القوات المسلحة المصرية في حماية أمن مصر واستقرارها وصون مكتسباتها التنموية والحضارية في مواجهة الإرهاب، وتثمينها لمواقفها التاريخية المشرفة في الذود عن الأمن القومي العربي، وردع التدخلات الخارجية التي تستهدف المنطقة وشعوبها.

وجددت الوزارة موقف مملكة البحرين الثابت والرافض لجرائم العنف والتطرف والإرهاب بجميع صورها وأشكالها ومهما كانت دوافعها أو مبرراتها، داعية إلى ضرورة تكاتف جهود المجتمع الدولي في مواجهة هذه الظاهرة الخطيرة، واجتثاثها من جذورها الفكرية والمالية والتنظيمية.

وفي السياق، أكد المتحدث باسم وزارة الخارجية الأردنية هيثم أبو الفول في بيان إدانة واستنكار بلاده الشديدين لهذا الهجوم الإرهابي الجبان، مشدداً على تضامن المملكة ووقوفها المطلق مع مصر ودعم جهودها في التصدي لخطر الإرهاب والتطرف.

كما أدانت الرئاسة الفلسطينية، الهجوم وقالت: «إن الرئيس محمود عباس أعرب عن تعازيه الحارة للرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية، ولعائلات ضحايا هذه الجريمة البشعة، التي استهدفت ثلة من أبطال الجيش المصري».

وأكدت الرئاسة تضامن ووقوف فلسطين وشعبها وقيادتها إلى جانب مصر في حربها ضد الإرهاب، متمنية لمصر وشعبها وجيشها دوام الاستقرار والازدهار.