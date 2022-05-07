«التعاون الخليجي»: أعمال إرهابية تتنافى مع المبادئ الدينية والإنسانية

الرياض (الاتحاد)

أدان الدكتور نايف فلاح مبارك الحجرف، الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، الهجوم الإرهابي الجبان الذي استهدف إحدى محطات رفع المياه غرب سيناء في جمهورية مصر العربية، وأسفر عن استشهاد وإصابة عددٍ من منتسبي القوات المسلحة المصرية.

وأكد الأمين العام لمجلس التعاون تضامن دول المجلس مع جمهورية مصر العربية والوقوف معها لمواجهة العنف والتطرف والإرهاب، مؤكداً الرفض التام لهذه الأعمال الإرهابيين التي تتنافى مع المبادئ الدينية والإنسانية والقيم الأخلاقية. وأعرب معاليه عن خالص التعازي والمواساة لذوي الضحايا ولحكومة وشعب مصر، متمنياً للمصابين الشفاء العاجل.