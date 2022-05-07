البرلمان العربي: هجوم جبان يستهدف شرايين النقل والملاحة

القاهرة (الاتحاد)

أدان البرلمان العربي بشدة، أمس، الهجوم الإرهابي الجبان على إحدى محطات رفع المياه بمنطقة شرق قناة السويس في مصر والذي أسفر عن مقتل 11 عسكرياً وإصابة 5 أفراد آخرين.

وأكد رئيس البرلمان العربي عادل العسومي في بيان له تضامن البرلمان التام مع مصر فيما تتخذه من إجراءات حفاظاً على أمنها واستقرارها.

وشدد على رفضه لهذه الأعمال الإرهابية الجبانة التي تستهدف شرياناً مهماً من شرايين النقل والملاحة في العالم والذي يعتبر أحد أكثر الممرات المائية استخداما على مستوى العالم.

وأعرب العسومي عن خالص تعازيه للرئيس المصري عبدالفتاح السيسي والحكومة والشعب المصري في ضحايا هذا العمل الإرهابي الجبان.