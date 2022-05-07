إسقاط «مسيّرات» حوثية في «الظاهر» بصعدة

عدن، صنعاء (الاتحاد، وكالات)

أسقط الجيش اليمني أمس، عدة طائرات هجومية مسيّرة أطلقتها ميليشيات الحوثي الإرهابية بعد اختراقها المناطق التي يسيطر عليها الجيش في «الملاحيط» بمديرية «الظاهر» بمحافظة صعدة.

وقال مصدر عسكري لوكالة الأنباء اليمنية «سبأ» إن قوات الجيش رصدت تحليق طائرات هجومية مسيّرة حوثية فوق مواقع الجيش اليمني في جبال «كلح الكرس» وجبال «المدافن».

وأضاف المصدر أن «وحدة الرصد والاستطلاع أرسلت بلاغ فوري لاختراق الطائرات المسيرة لتقوم وحدة الدفاع الجوي باستهدافها وقصفها»، مؤكداً أن هذه الخروقات تمثل انتهاكاً صارخاً للهدنة الأممية.

إلى ذلك، أصيب مدنيان اثنان من أهالي مديرية «المخا» بانفجار لغم من مخلفات ميليشيات الحوثي الإرهابية أثناء مرورهما على متن شاحنة في مزرعة بإحدى المناطق النائية شمال المديرية.

وأفادت مصادر محلية بأن «عبدالرقيب محمد ثابت حداد وعبدالغني محمد أحمد القوبعي كانا على متن شاحنة عندما انفجر بهما لغم أرضي من مخلفات ميليشيات الحوثي في مزرعة بمنطقة الرمة، ما أسفر عن إصابتهما فيما نجا السائق».

وأوضحت المصادر أن الشاحنة كانت تسير في طريق فرعي وبمجرد خروجها قرابة مترين عن الخط انفجر بها اللغم، وسارع أقارب الضحيتين إلى نقلهما إلى المستشفى في مدينة المخا.

يشار إلى أن حقول وشبكات ألغام الميليشيات لا تزال تشكل كابوساً يؤرق أهالي الساحل الغربي رغم ما حققته وتحققه فرق الهندسة التابعة للقوات المشتركة من نجاحات.

وفي سياق آخر، رحبت منظمة التعاون الإسلامي أمس، بإطلاق سراح 163 أسيراً حوثياً ونقلهم في إطار المبادرة الإنسانية السعودية، مثمنة تلك المبادرة وما سبقها من مبادرات أسهمت في طي ملف الأسرى ودعم جهود السلام في اليمن.

وأشادت المنظمة في بيان صحفي بالجهود المبذولة من اللجنة الدولية للصليب الأحمر وجهود الأمم المتحدة في التنسيق لإعادة الأسرى، معربة عن الأمل في أن تتواصل الجهود والمساعي لتثبيت الهدنة وتوفير الظروف المناسبة للأطراف اليمنية من أجل الحوار والتوصل إلى تسوية سياسية شاملة للأزمة اليمنية.

وكان تحالف دعم الشرعية في اليمن أعلن أمس الأول، انتهاء عملية إطلاق سراح 163 أسيراً من الحوثيين ونقلهم ضمن المبادرة الإنسانية السعودية.