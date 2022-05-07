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مقتل قائدين أمنيين بهجوم إرهابي لـ «القاعدة» في الضالع
مقتل قائدين أمنيين بهجوم إرهابي لـ «القاعدة» في الضالع
8 مايو 2022 01:14

عدن (وكالات)

قتل ضابطان في الأمن اليمني بهجوم شنه تنظيم «القاعدة» الإرهابي على مقر أمني بمحافظة الضالع.
وقال مصدر محلي مسؤول إن هجوماً لعناصر من تنظيم «القاعدة» استهدف مقر قيادة قوات الحزام الأمني الواقع في منطقة «حكولة» في الجهة الشمالية من مديرية الضالع مركز المحافظة التي تحمل الاسم ذاته. وأكد المصدر أن اشتباكات أعقبت الهجوم، وقعت أمام بوابة المقر الأمني وداخله، وأسفرت عن مقتل العقيد محمد يحيى الشوبجي قائد وحدة مكافحة الإرهاب في الضالع، والنقيب وليد الضامي نائب قائد قوات الحزام الأمني بالمحافظة. وتابع: «كما تسبب الهجوم والاشتباكات بسقوط عدد من الجرحى من أفراد الحراسة الأمنية».
وأشار المصدر إلى أن الاشتباكات توقفت، وتم إسعاف المصابين وبعضهم بحالة حرجة. وقال مصدر أمني إن 8 مسلحين و4 من قوات الأمن قتلوا في القتال، بينهم القائدان، مشيرين إلى أن عدداً من الجرحى نقلوا إلى المستشفى.

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