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أحزاب يمنية تتهم الأمم المتحدة بالتغطية على جرائم «الحوثي»
أحزاب يمنية تتهم الأمم المتحدة بالتغطية على جرائم «الحوثي»
8 مايو 2022 01:14

عدن (وكالات)

اتهمت الأحزاب والمكونات السياسية اليمنية، الأمم المتحدة، بالتغطية على ضحايا القصف والاستهداف الحوثي للمدنيين في تعز وعدد من المحافظات.
ودان بيان صادر عن الأحزاب السياسية في مدينة تعز، «صمت الأمم المتحدة ومبعوثها أمام الجرائم البشعة لميليشيات الحوثي في قصف مقصود يستهدف فيها منشآت مدنية بحتة كحديقة أطفال ومستشفيات وناد رياضي وأحياء سكنية راح ضحيته عدد من المدنيين».
وأضاف البيان: «إن من المفارقات الأممية العجيبة، وتناقضات المواقف أن تأتي هذه الجرائم المتتالية في ظل ما تسميه الأمم المتحدة ومبعوث أمينها العام إلى اليمن الهدنة، والتي مضى عليها أكثر من شهر دون أدنى احترام لهذه الهدنة من قبل ميليشيات وعصابات الحوثي الإرهابية».
وتأسف البيان لما وصفه بـ«الصمت المريب الذي تبديه الأمم المتحدة ومبعوثها إلى اليمن تجاه هذه الممارسات الإرهابية لعصابات الحوثي الإرهابية».
وأبدت الأحزاب والمكونات السياسية «استغرابها، من إصدار الأمم المتحدة، إشادة بالهدنة تزامناً مع هذه الجرائم، والأدهى أن يستغل صمت الأمم المتحدة من قبل ميليشيات الحوثي الإرهابية كضوء أخضر للاستمرار في ممارسة مثل تلك الجرائم التي لم تبالِ حتى باستهداف الأطفال والمستشفيات».

الأمم المتحدة
اليمن
الحوثيين
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