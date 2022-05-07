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ليندركينج يدعو لاغتنام الهدنة في اليمن إنسانياً
المبعوث الأميركي لليمن، تيم ليندركينج
8 مايو 2022 01:15

واشنطن (وكالات)

شدد المبعوث الأميركي لليمن، تيم ليندركينج، على ضرورة اغتنام فرصة الهدنة للتغلب على مشاكل وصول المساعدات المستمرة وزيادة التمويل الإنساني.
وأوضح مكتب الخارجية الأميركية لشؤون الشرق الأدنى، عبر حسابه على «تويتر» أن المبعوث الأميركي تحدث إلى منظمات دولية غير حكومية للتعرف إلى تجاربها في اليمن، ومناقشة ما يلزم للحد من المعاناة في أنحاء اليمن.
وفي سياق آخر، أعلن مكتب المبعوث الأممي لليمن هانس جروندبرج ترحيبَه بإفراج التحالف عن أسرى حوثيين، وإطلاقِ الحوثيين والحكومةِ اليمنية سراح آخرين في وقت سابق، مشيراً إلى أن الأطراف اتفقت الشهر الماضي على عملية أخرى لتبادل الأسرى.

اليمن
الخارجية الأميركية
تيموثي ليندركينج
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