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مقديشو تطلب تمديد برنامج «النقد الدولي» للدعم ثلاثة أشهر
مقديشو تطلب تمديد برنامج «النقد الدولي» للدعم ثلاثة أشهر
8 مايو 2022 01:15

نيروبي (وكالات) 

قالت لورا جاراميلو رئيسة بعثة صندوق النقد الدولي في الصومال، إن الحكومة الصومالية طلبت من الصندوق تمديد دعمه المالي ثلاثة أشهر حتى 17 أغسطس.
وكان الصندوق قد حذر في فبراير من أن تأجيل الانتخابات التشريعية والرئاسية في الصومال يهدد تجديد برنامج دعم الميزانية الذي يستمر 3 سنوات، وتبلغ قيمته قرابة 400 مليون دولار، وينقضي أجله تلقائياً هذا الشهر.
وتحدد يوم 15 مايو للانتخابات الرئاسية التي يجريها أعضاء البرلمان. وقالت جاراميلو، إن الحكومة كتبت إلى مجلس صندوق النقد الدولي تطلب المزيد من الوقت لاستكمال المحادثات بشأن تجديد برنامج دعم الميزانية.
وأضافت: «من المتوقع أن يوفر التمديد الوقت المطلوب للتأكيد على التفاهمات السياسية مع الحكومة الجديدة بعد الانتهاء من الانتخابات الرئاسية».
ولم تعلق بخصوص ما إن كان سيجري تمديد أمد البرنامج تلقائياً بعد انتهاء مدته. 

 

مقديشو
الصومال
صندوق النقد الدولي
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