ضربات جوية تستهدف مواقع ميليشيات مسلحة شرقي سوريا

دمشق (وكالات)

قال المرصد السوري لحقوق الإنسان، أمس، إن مواقع تابعة لميليشيات مسلحة موالية لـ«حزب الله» الإرهابي في دير الزور شرقي سوريا تعرضت لقصف جوي للمرة الثانية خلال أقل من أسبوع.

وأضاف المرصد، في بيان، أن «انفجارات عدة دوت صباح السبت في مدينة دير الزور ومحيطها الخاضعة لسيطرة الجيش السوري والميليشيات».

وتابع المرصد أن «الانفجارات ناجمة عن استهداف جوي جديد لمواقع الميليشيات في منطقة حويجة كاطع والجسر الجديد الترابي»، من دون أن تتوافر معلومات عن حجم الخسائر البشرية والمادية.

ولم تعرف هوية الطائرات التي استهدفت المنطقة، وهو ثاني استهداف خلال أقل من أسبوع، وفقاً للمرصد.

بدورها، قالت وكالة الأنباء السورية إن هجوماً استهدف منطقة «حويجة كاطع» قرب الجسر المعلق، من دون ذكر مزيد من التفاصيل.

وأشار المرصد إلى أن قذيفة صاروخية مصدرها مناطق نفوذ الجيش، سقطت في منطقة حقل «كونيكو للغاز» الخاضعة لسيطرة قوات سوريا الديمقراطية شرق الفرات بريف دير الزور.

وبين المصدر أن الهجوم جاء بعد الاستهداف الجوي المجهول الذي تعرضت له منطقة «حويجة كاطع».