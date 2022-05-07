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العراق: ضرورة رصّ الصفوف لمواجهة التحديات
العراق: ضرورة رصّ الصفوف لمواجهة التحديات
8 مايو 2022 01:15

هدى جاسم (بغداد)

أكد الرئيس العراقي برهم صالح، ورئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي، أمس، ضرورة رصّ الصفوف في مواجهة التحديات التي تواجه العراق.
وذكر بيان رئاسي، تلقته وكالة الأنباء العراقية «واع»، أن «رئيس الجمهورية برهم صالح، استقبل السبت رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي، وجرى خلال اللقاء، بحث الأوضاع العامة في البلد».
وشدد الطرفان، بحسب البيان، على «أهمية ترسيخ الأمن والاستقرار، وملاحقة فلول الإرهاب وقطع الطريق أمام محاولاتها لاستهداف أمن المواطنين، إلى جانب ضرورة توفير كل الدعم للقوات الأمنية في القيام بمهامها الجسام في هذا الصدد».
وأكد صالح والكاظمي «أهمية التكاتف ورص الصف الوطني وتمتين الجبهة الداخلية في مواجهة التحديات المختلفة التي تواجه البلد، ودعم الحوار في حسم المسائل العالقة والانطلاق نحو تلبية الاستحقاقات الوطنية التي تنتظر البلد، والتركيز على احتياجات المواطنين وتحسين الأوضاع المعيشية والخدمية، وضرورة تأمين أمن واستقرار العراق وسيادته».

العراق
برهم صالح
مصطفى الكاظمي
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