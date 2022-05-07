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أنقرة: تحييد 73 مسلحاً ومقتل 10 جنود أتراك شمالي العراق
أنقرة: تحييد 73 مسلحاً ومقتل 10 جنود أتراك شمالي العراق
8 مايو 2022 01:15

أنقرة (وكالات)

أعلن وزير الدفاع التركي خلوصي أكار أمس، تحييد 73 عنصراً من حزب العمال الكردستاني حتى الآن في عملية «المخلب - القفل» التي تقول بلاده إنها تنفذها حاليا ضد معاقل التنظيم شمالي العراق.
وأضاف أكار في تصريح للصحفيين خلال زيارته مقر قيادة القوات البحرية التركية في ولاية مرسين جنوبي البلاد، أن القوات التركية دمرت خلال العملية 102 مغارة ومخبأ للمسلحين كما دمرت 524 عبوة ناسفة مصنوعة يدويا.
وأشار في المقابل إلى أن 10 جنود من القوات التركية قتلوا لغاية الآن خلال العملية العسكرية التي وصفها بأنها «تجري بنجاح وفقا للخطة المرسومة لها».
وكانت تركيا أعلنت في 18 أبريل الماضي إطلاق عملية «المخلب - القفل» ضد عناصر حزب العمال الكردستاني شمالي العراق.

أنقرة
العراق
حزب العمال الكردستاني
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