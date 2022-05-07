«الجبهة الثورية»: نعمل لإعادة السلطة إلى المدنيين في السودان

أسماء الحسيني (القاهرة، الخرطوم)

قال الهادي إدريس عضو مجلس السيادة في السودان ورئيس «الجبهة الثورية»، إن مبادرة الجبهة لحل الأزمة السودانية تعمل على إعادة السلطة للمدنيين.

وشدد إدريس في تصريحات نقلتها وكالة الأنباء السودانية «سونا»، أمس، على أن مبادرة الجبهة الثورية تعمل على سحب السلطة وإعادتها للمدنيين، مضيفاً «ليس عندنا خيار غير هذا، وأي كلام آخر سيقود البلاد للانهيار».

وأشار إدريس إلى أن «مبادرة الجبهة الثورية تأتي بشكل مختلف وجديد يحفظ لأي طرف دوره ومهامه دون أن يتغول طرف على مهام واختصاص الطرف الآخر»، مؤكداً أنهم «ضد تغول المؤسسة العسكرية على سلطات الأطراف الأخرى».

وعلى صعيد آخر، أعلنت لجان المقاومة في الخرطوم عن تنظيم 4 مظاهرات خلال الشهر الجاري، للمطالبة بالحكم المدني، مشددةً على أن الاحتجاجات ستتواصل ولن تتوقف.

وحددت لجان المقاومة أيام 12 و16 و19 و29 من الشهر الحالي أياما للمظاهرات المركزية.

وفي سياق آخر، أُصيب 4 أطفال بإصابات خطيرة إثر أنفجار قنبلة يدوية ضمن مخلفات الحرب القبلية التي شهدتها منطقة «كرينك» بولاية غرب دارفور مؤخراً استدعى نقلهم للمستشفى لتلقي العلاج في وضع صحي حرج.

وشهدت بلدة «كرينك» شرق مدينة الجنينة اشتباكات قبلية ضارية بين القبائل العربية و«المساليت» خلف أكثر من 200 قتيل ومئات الجرحى وفرار الآف السكان بعد أن تم حرق منازلهم.