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مقتل عشرات المسلحين في مالي
مقتل عشرات المسلحين في مالي
8 مايو 2022 01:15

باماكو (وكالات)
أعلن الجيش المالي عن القضاء على 56 مسلحاً واعتقال 16 آخرين، خلال عدة هجمات عسكرية ضد قواعد للجماعات المسلحة في شمال وغرب ووسط البلاد. وقالت هيئة الأركان العامة للجيوش المالية في بيان أمس: إن «الهجمات العسكرية، التي تأتي في إطار خطة (ماليكو) وعملية (كيليتيغي) نتج عنها مقتل جنديين ماليين وإصابة 10 آخرين بجروح».
وأضافت أن العمليات العسكرية التي تركزت في مناطق العديد من مناطق البلاد على تدمير شاحنة ومركبة مزودة بمدفع رشاش ومصادرة أسلحة وذخائر مختلفة إلى جانب إطلاق سراح رهينة مدني.
وأمس الأول، لقي 11 من أفراد القوات المسلحة فى بوركينا فاسو حتفهم في كمينين في شمال البلاد. 
وحسب بيان للجيش نقلته وسائل الإعلام فإن الكمين الأول وقع قرب بلدة «سوليه» وأدى إلى مقتل جنديين و4 من المتطوعين الذين يساعدون الجيش، فيما قتل 5 من عناصر «وحدة تدخل خاصة تابعة للدرك» في كمين آخر بمنطقة «اوانوبي»، وفق البيان. 

مالي
الجيش المالي
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