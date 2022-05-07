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سلالتان فرعيتان ترفعان معدل إصابات «كورونا» في جنوب أفريقيا
مركز فحص كورونا في جنوب أفريقيا
8 مايو 2022 00:18

بات معدل الاختبارات الإيجابية اليومية بفيروس كورونا المستجد في جنوب أفريقيا قريبا من مستوى قياسي.
وارتفع المعدل فوق 30%، اليوم السبت، لأول مرة منذ ما يقرب من خمسة أشهر مع انتشار سلالتين فرعيتين من متحور «أوميكرون» بسرعة قبل موسم الشتاء في البلاد.
وحددت 8524 حالة إصابة جديدة بـ«كوفيد-19»، وهو ما يمثل معدل إيجابي بنسبة 31.1% من أولئك الذين خضعوا للاختبار، حسبما نقلته وسائل إعلام عن بيان للمعهد الوطني للأمراض المعدية.
وهذا هو أعلى معدل منذ تسجيل 32.2% في 15 ديسمبر الماضي، عندما سجلت 26976 حالة. وتعني هذه الزيادة أن جنوب أفريقيا تقترب من أعلى معدل إيجابي لها حتى الآن.
ويؤخذ معدل الإيجابية كمؤشر على مدى سرعة انتشار المرض في المجتمع المحلي حيث إن العديد من الحالات لا تكتشف.
مع ذلك، لم تسجل سوى خمس وفيات فقط خلال الثمانية والأربعين ساعة الماضية. وهناك ما يزيد قليلاً عن 2600 شخص في المستشفى مصابين بالمرض.

المصدر: د ب أ
جنوب أفريقيا
إصابات جديدة
فيروس كورونا
سلالة فرعية
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