تضامن إماراتي مع كوبا في ضحايا انفجار فندق

أبوظبي، هافانا (الاتحاد، وكالات)

عبّرت دولة الإمارات عن تعازيها الصادقة وتضامنها مع جمهورية كوبا الصديقة في ضحايا الانفجار الذي وقع في أحد الفنادق وسط العاصمة هافانا، ما أسفر عن سقوط قتلى وإصابات. وأعربت وزارة الخارجية والتعاون الدولي عن خالص تعازيها ومواساتها إلى حكومة كوبا وشعبها الصديق وإلى أهالي وذوي الضحايا، وتمنياتها بالشفاء العاجل لجميع المصابين.

وارتفع عدد قتلى الانفجار القوي الذي وقع في فندق ساراتوغا في وسط هافانا ودمّر قسما منه أمس الأول، إلى 25 شخصاً على الأقل، من بينهم سائحة إسبانية، وفقاً لحصيلة رسمية جديدة صدرت أمس.

وبلغت الحصيلة الرسمية للضحايا في هذا الانفجار الناجم عن تسرّب للغاز أمس الأول، 22 قتيلاً وأكثر من 50 جريحاً، لكن التلفزيون المحلي أشار صباح أمس، إلى أن عدد القتلى أصبح الآن 25.

وكتب رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز في تغريدة: «وصلتنا من كوبا أخبار مأساوية». وأوضح أن «سائحة إسبانية توفيت وأصيب إسباني آخر بجروح خطيرة إثر الانفجار في فندق ساراتوغا، كل تضامننا مع العائلات وجميع الضحايا والجرحى، وكل دعمنا أيضاً للشعب الكوبي».

ويواصل رجال الإنقاذ الكوبيون البحث بين أنقاض الفندق الفخم على أمل العثور على ناجين، ويتركز البحث الآن على الجزء الداخلي من المبنى والقبو، بحسب التلفزيون.

وكتب الرئيس الكوبي ميغيل دياز كانيل في تغريدة: «ما حدث مؤسف للغاية، الدمار وخاصة الخسائر في الأرواح والجرحى كذلك، لكن مرة أخرى أريد أن أشير إلى سرعة تحرك السكان والمؤسسات».

وأضاف: إن «التضامن هو الذي ساد، فقد سارع الكثير من الكوبيين للتبرع بالدم، وبالتالي لمساعدة الجرحى».

وكان الفندق الذي يُعدّ أحد معالم هافانا القديمة قيد الترميم ومغلقاً أمام السياح، ولم يكن يوجد بداخله إلا عدد من الموظفين كانوا يستكملون العمل لافتتاحه مجدداً في العاشر من مايو.

وألحق الانفجار أضراراً كبيرة بواجهة فندق ساراتوغا المصنّف 5 نجوم والذي يضمّ 96 غرفة ومطعمين وحوض سباحة على سطحه.

وتسبّب الانفجار أيضاً بتدمير سيارات عدّة كانت متوقّفة قرب الفندق الذي عرف في الأعوام الأخيرة باستضافته العديد من المشاهير.

وشيّد المبنى في 1880 وكان مخصصاً للمتاجر، لكن في 1933 تحوّل إلى فندق، ثمّ استحال فندقاً فخماً في 2005.